"Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri, costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale".



Come riporta l'Ansa, lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, commentando così la sfida che andrà in scena domani tra i rossoneri e il Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Una sfida in cui le due squadre indosseranno una maglia con una patch speciale, che verranno poi vendute all'asta con ricavato devoluto a Fondazione Milan che lo destinerà ad un progetto in Emilia Romagna.



"Desidero, inoltre, ringraziare il Monza per aver aderito alla raccolta fondi per realizzare il progetto di Fondazione Milan in Emilia Romagna: un gesto di generosità e sostegno ai giovani che sicuramente il Presidente Berlusconi avrebbe apprezzato e condiviso", ha aggiunto Scaroni.