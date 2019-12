Con la Lazio e Immobile impegnati nella finale di Supercoppa Robert Lewandowski è rimasto da solo al comando della classifica della Scarpa d'Oro: il bomber del Bayern Monaco ha 38 punti (19 gol moltiplicati per due, il coefficiente assegnato alla Bundesliga per stilare la graduatoria), mentre il biancoceleste segue a 34 con le sue 17 reti in Serie A. La sfida, dicono gli analisti, è tutta tra loro due e per il momento il vantaggio accumulato da Lewandowski gli vale il titolo di favorito numero uno: su di lui si punta a 1,80. Immobile lo segue a 4,50 come seconda scelta, anche se l'attaccante della Lazio può fregiarsi di stare in tabellone davanti a Leo Messi. L'argentino, che ha vinto le ultime tre edizioni del trofeo ed è il primatista per trionfi (ben sei in carriera) è staccato a 7,50 con i suoi 26 punti. Si gioca a 7,50 anche su James Vardy del Leicester, che in classifica è appaiato a Immobile con 34 punti.