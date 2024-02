Scarpa d'Oro 2024: Lautaro Martinez sul podio, i rivali per il premio che manca dall'Italia dal 2020

La stagione 2023/24 sta entrando nel suo momento topico: con le coppe nella fase a eliminazione diretta, i gol - oltre che contarsi - iniziano anche a pesarsi. Ecco perché c'è da aspettarsi uno step in avanti dei bomber più forti d'Europa, gli stessi che si stanno contendendo la Scarpa d'Oro a furia di reti.



IL PRECEDENTE - Il premio viene assegnato al miglior marcatore tra tutti i campionati europei. La graduatoria si forma moltiplicando il numero di gol realizzati per un coefficiente di difficoltà che varia in base al campionato. Questo riconoscimento manca a un giocatore della Serie A da quando lo vinse Ciro Immobile nel 2020 ma quest'anno in piena lotta c'è Lautaro Martinez. Il bomber dell'Inter è infatti attualmente al terzo posto ma i rivali sono a portata di sorpasso.



Nella gallery sottostante la situazione attuale nella corsa alla Scarpa d'Oro 2024