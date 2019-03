Il direttore e voce di Inter Tv, Roberto Scarpini, ha parlato a Sportitalia del futuro della panchina dell'Inter smentendo il possibile ritorno di José Mourinho: "​Io penso che Jose Mourinho non tornerà mai più all’Inter. In altre piazze ha vinto ma non ha mai fatto lo strike generale come fatto all’Inter. Capisco che sia nei cuori dei tifosi dell’Inter, che lui abbia l’Inter nel cuore, che sia una realtà che nella sua carriera sarà paradossalmente la punta più alta. Però onestamente ho come la sensazione che voglia mantenere questo tipo di immagine, di amore".