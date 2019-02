Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, è passato dalle giovanili del City alla prima squadra giallonera in estate. Queste le parole del 2000 inglese, riportate da Fourfourtwo: "E' stato l'anno migliore della mia vita. Perché il Dortmund? Parla da solo: qui i giovani hanno le loro opportunità. Devo ringrazire il Dortmund, perché è unico, una squadra che fa 80mila spettatori di media e dà tanta fiducia ai giovani. Mi volevano tanti club, ma ho sempre pensato che il Dortmund fosse la piazza giusta per me".