Quando parte in velocità palla al piede sembra più un giocatore di calcetto. Tecnica di base sopraffina e grande visione di gioco, Dani Olmo si sta prendendo la scena. E' arrivata la tanto attesa chiamata in nella 'Roja', ora il classe 1998 vorrebbe lasciare la Dinamo Zagabria per misurarsi con un top club europeo. Il club croato parte da una base di prezzo molto importante: 40 milioni di euro. Il Milan ci ha provato e ha un piano, la Roma ci pensa sopratutto in vista della prossima estate. Ma la concorrenza del Manchester City di Guardiola può cambiare le carte sul tavolo.