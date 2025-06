Scatto Bayer Leverkusen su Quansah del Liverpool: Milan, cambia il futuro di Thiaw

Getty Images

L'asse Milano-Leverkusen è piuttosto caldo dalla fine della stagione 2024/25, in special modo da quando Igli Tare è diventato il nuovo ds del: nelle ultime settimane i rossoneri sono riusciti ad ottenere l', mentre in direzione opposta si è parlato della possibilità di un ritorno in Germania dell'ex Schalke 04, in sostituzione di Jonathan Tah passato al Bayern Monaco a parametro zero.- Nulla di tutto ciò, perché nelle ultime ore le Aspirine hanno piazzato l'allungo decisivo per, difensore inglese classe 2003 del Liverpool:. Un affare che compensa in maniera parziale i movimenti in direzione Anfield di Frimpong e Wirtz per quasi 200 milioni di euro in due.

: il tedesco è stato vicino all'addio nel corso della stagione 2024/25, trascorsa per lo più ai margini dietro Tomori, Gabbia e Pavlovic, ma a quanto risulta Massimiliano Allegri gradisce il suo profilo e vorrebbe provare a rilanciarlo all'inizio del suo secondo mandato rossonero.