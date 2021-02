Daniele Rugani è a un passo dal ritorno in Italia. Dopo i mesi in prestito al Rennes, il difensore di proprietà della Juve è vicinissimo al Cagliari. Accostato prima al Torino e poi al Bologna nelle scorse ore, gli affari non si sono concretizzati per il mancato accordo tra i club e i francesi. Sul giocatore, in questi giorni, c'era anche il Parma, ma la mossa decisiva è stata del Cagliari. Dopo 107 minuti tra Ligue 1 e Champions, dunque, Rugani è vicinissimo al ritorno in Serie A in prestito sulla base di 1 milione e 250 mila euro più bonus di 500 mila in caso di salvezza. Ora, però, è corsa contro il tempo per gli aspetti burocratici.