Scatto del Psg per Mastantuono: è sfida al Real Madrid, si raffredda la pista Milan

Quando in Argentina si parla di Franco Mastantuono restano tutti a bocca aperta: "E' il prossimo crac, non c'è dubbio". Ne sono convinti tutti. Uno dei pochi al quale non hanno attaccato l'etichetta di "nuovo Messi"; forse perché lui, al top, ci può arrivare davvero.. E il video di quella magia ha fatto il giro del mondo. Basterebbe quello come biglietto da visita per presentarsi in Europa, da dove ogni settimana atterrano a Buenos Aires gli scout di tutti i top club.

- Non c'è un osservatore che non abbia visto le qualità di questo ragazzo, i riflettori del mercato sono già accesi su di lui e nei prossimi mesi potrebbe arrivare in uno dei campionati principali.: i contatti con il River Plate e con l'entourage del giocatore vanno avanti da settimane,. il classe 2007 rappresenterebbe l'identikit perfetto del tipo di profilo che sta cercando il Psg per rinforzare la rosa dopo la vittoria della Champions: un altro giovane talento - probabilmente il migliore in Sudamerica - da mettere tra le mani di Luis Enrique.

- Il primo club a muoversi per Mastantuono, però, era stato il Real Madrid: le Merengues non hanno; l'idea è quella di fare un investimento che vada oltre la cifra della clausola rescissoria, contemporaneamente ci sono stati degli approcci anche con l'argentino e il suo agente.- Tra le società di Serie A, l'Inter e il Milan sono state quelle che più di ogni altra hanno mandato scout in Argentina per seguire il ragazzo da vicino.. Secondo il Corriere dello Sport anche il Como avrebbe tentato un approccio per il colpo a effetto, ma il tentativo è tramontato sul nascere. Il Psg invece è intenzionato ad affondare il colpo e a superare il Real Madrid nella corsa a Mastantuono, il nuovo gioiello del River Plate pronto ad arrivare in Europa.