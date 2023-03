¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, lunes 13 de marzo



Tra i 100 e i 140 milioni di euro. E' questa la cifra che vuole il Borussia Dortmund per far partire. Da tempo nella lista di tutte le big d'Europa, il centrocampista classe 2003 nei prossimi mesi sarà uno dei grandi protagonisti del mercato. Oggi, intanto, era sulla prima pagina del quotidiano sportivo As: "Primo contatto".: l'obiettivo è di anticipare la concorrenza, strappando prima il sì del ragazzo per poi andare a parlare col Borussia. Un po' più indietro c'è il Liverpool di Jurgen Klopp: "Bellingham ha solo un difetto, non è in vendita" aveva detto l'allenatore tedesco qualche mese fa.