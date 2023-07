Inter assoluta protagonista delle vicende di calciomercato delle ultime ore: dopo aver abbandonato la pista che porta a Romelu Lukaku, i nerazzurri virano forte su Alvaro Morata, superando il Milan nell’ennesimo derby di mercato. È questo il quadro dipinto dai betting analyst, secondo i quali l’approdo di Morata all’Inter si gioca, rispettivamente, a 1,85 e 2,50, mentre per l’ipotesi rossonera si sale tra 2,50 e 2,75. Più lontana la Juventus, che rimane sullo sfondo in attesa di capire il futuro di Dusan Vlahovic: per i bianconeri, il Morata-ter vale tra le 3,25 e le 6 volte la posta giocata.