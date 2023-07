Sarà ancora in Italia il futuro di Romelu Lukaku? Il giocatore belga in forza al Chelsea, dopo l’anno di prestito con l’Inter nella passata stagione, sembra intenzionato a tornare ancora una volta in Serie A. Per gli esperti ci sono ancora i nerazzurri davanti a tutti, a 1,25, ma nelle ultime giornate si è registrato uno scatto della Juventus, che ha visto scendere a 5,50 la quota di un possibile colpo ai danni degli storici rivali. Sale leggermente, a 6, la permanenza con i Blues del nuovo corso Pochettino, mentre vale 10 volte la posta l’approdo di Big Rom al Milan, in quello che potrebbe essere l’ennesimo derby di mercato dopo quelli di Thuram e Frattesi.