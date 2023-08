Arriva Jesper Lindstrom: il danese classe 2000 non è stato schierato nella gara di questo pomeriggio contro il Mainz, e la ragione, secondo la Bild, è che il Napoli ha chiuso per il suo arrivo alla corte di Rudi Garcia. Lindstrom, nel corso dell'estate, era stato accostato anche alla Juventus, ma arriva in Serie A per aiutare gli azzurri a difendere il titolo 2022-23.



CONFERME - "Qualcosa potrebbe succedere”, ha detto il direttore sportivo Krösche dopo la partita, senza nominare nessun club. “Si può supporre che nei prossimi giorni succederà qualcosa”, ha aggiunto Toppmöller, il tecnico, che ha convocato il ragazzo ma senza farne utilizzo. Il quotidiano tedesco sopra citato è sicuro anche del fatto che Lindstrom sia atteso a Napoli già in serata, quando sarà in corso la gara di campionato contro il Sassuolo.





LOZANO IN USCITA - Questo arrivo dovrebbe liberare la via per la partenza di Hirving Lozano, richiesto nel weekend dal suo vecchio club, il PSV Eindhoven. Il messicano, comunque, risulta convocato per la partita di stasera e all'occorrenza farà il suo ingresso in campo.