E' da poco terminato l'incontro nella Capitale tra Mario Giuffredi e la Roma per Jordan Veretout. I giallorossi hanno trovato una base d'intesa con il procuratore del centrocampista per un ingaggio da 2,5 milioni a stagione più premi.



SUPERATO IL MILAN - Il confronto ha portato la Roma in netto vantaggio sulle concorrenti, resta da trovare un'intesa con la Fiorentina dopo aver raggiunto quella con il giocatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il summit tra Giuffredi e Maldini previsto per la serata a Milano è saltato ma le parti avranno un confronto telefonico per aggiornarsi sullo stato dell'arte. Il Napoli? Resta in corsa, ma più defilato perchè deve prima cedere Rog e Diawara.