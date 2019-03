Gattuso lo considera assolutamente intoccabile, tanto da essere tra i giocatori più utilizzati al Milan. Ricardo Rodriguez ha totalizzato 32 presenze in stagione con 2.765 minuti giocati, numeri sorprendenti considerando anche la concorrenza di Diego Laxalt. Per il nazionale svizzero una stagione, fin qui, positiva e apprezzata da tutto lo staff tecnico e societario.



LA BUNDESLIGA CHIAMA - Ordinato dal punta di vista tattico, professionista inattaccabile e con un'ottima tecnica di base. Rodriguez è un giocatore che lasciato un bel ricordo anche in Bundesliga, dove ha giocato con la maglia del Wolfsburg. Schalke 04 e Borussia Dortmund sono tornati sulle tracce del giocatore, esiste una insidia che arriva direttamente dalla Germania. Ricardo è un pallino di lunga data del ds dei gialloneri Zorc che già si era interessato a lui la scorsa estate.



RINNOVO IN CANTIERE - Dal canto suo il Milan ha le idee piuttosto chiare sul suo numero 68: piena fiducia per il presente e per il futuro. Ecco perché nelle prossime settimane si inizierà a discutere, con l'entourage del giocatore, del prolungamento del contratto. L'attuale accordo ha scadenza nel 2021, con tutta serenità e calma verrà analizzata una formula per proseguire insieme e scongiurare il possibile assalto dei due club tedeschi.