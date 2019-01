Lo Schalke 04 vuole fare un mercato con i fiocchi a gennaio. Nei giorni scorsi ha recapitato al Napoli una proposta ufficiale per Marko Rog: prestito con obbligo di riscatto con diritto di riacquisto a favore del club azzurro. Tramite l'intermediario Petralito c'è stato un tentativo anche per Benatia ma la Juve non vuole venderlo a gennaio.