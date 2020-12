Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.



Herzlich willkommen auf Schalke#S04 #Gross — FC Schalke 04 (@s04) December 27, 2020

Lo Schalke 04 ha ufficializzato il suo nuovo allenatore. In panchina, dopo Wagner, Baum e Stevens, arriva Christian Gross che sarà il quarto allenatore in questa stagione per il club di Gelsenkirchen.