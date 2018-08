Secondo Kicker, Domenico Tedesco prolungherà il contratto che lo lega allo Schalke 04. Il tecnico italiano, in scadenza 2019, firmerà fino al 2021. Classe 1985, Tedesco è l'allenatore più giovane della storia del club e al suo primo anno ha portato i "minatori" al secondo posto in classifica e al ritorno in Champions League.