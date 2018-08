Domenico Tedesco, allenatore dello Schalke, parla al sito ufficiale del club prima della sfida contro la Fiorentina: "La Fiorentina è una buona squadra, è andata vicinissima alla qualificazione all'Europa League nell'ultima stagione. Quest'anno daranno il massimo per tornare in Europa. Pjaca? Non vedo l'ora di vederlo. È un bravo ragazzo, ha segnato due reti importanti per noi nella seconda parte della passata stagione ed è stato importante per i nostri successi. La sfida con i viola? Abbiamo qualche giocatore infortunato, deciderò alla fine chi scenderà in campo. Spero di vedere tantissimi tifosi allo stadio".