I campionati hanno espresso i propri verdetti ma la Schedina di CM non si ferma. I Mondiali di Russia accendono l'estate e, nonostante l'Italia non sia fra le pretendenti al titolo, tante sono le occasioni anche per i tifosi italiani di puntare sulle gare della più importante competizione al mondo per nazionali.



Dalla redazione di Calciomercato.com , Alessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel corso della settimana. Una schedina con gare che saranno in programma da venerdì a venerdì. Un appuntamento che sarà fisso durante tutto il Mondiale sfogliando la margherita delle quote più accattivanti.



ALESSANDRO DI GIOIA e ANGELO TAGLIERI:



- Francia-Argentina X (2.95)

- Uruguay-Portogallo 2 (2.90)

- Croazia-Danimarca 1 (1.85)

- Svezia-Svizzera 1 (3.05)

- Colombia-Inghilterra 1 (3.75)



Con 5 euro si vincono 905,09 euro.