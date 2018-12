con il weekend calcistico e il ritorno dei più importanti campionati europei torna anche il consueto appuntamento con la Schedina di CM. Dalla redazione di

Alessandro Di Gioia vi consiglia alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli:

Torino-Juventus X (3,72)

Ascoli-Cittadella X (2.99)

Perugia-Spezia 1 (2.12)

​​Fulham-West Ham 1 (2.75)

Fortuna Dusseldorf-Friburgo X (3.27)

Augsburg-Schalke 2 (2.63)

Con 5 euro si vincono 2788 euro

.





Ecco invece le scelte per la domenica:​ Fiorentina-Empoli 1 (1.83)

Sampdoria-Parma 1 (1.75)

Frosinone-Sassuolo X (3.30)

Liverpool-Manchester United X (3.97)

Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen 1 (2.37)

Espanyol-Betis 2 (3.05) Con 5 euro si vincono 1516.39 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Alessandro Di Gioia sarà lieto di rispondervi.

Dopo la settimana di Coppe, tra Champions ed Europa League,