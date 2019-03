con il weekend calcistico torna ugualmente il consueto appuntamento con la Schedina di CM.

Spagna-Norvegia Over 2.5 (1.86)

Svezia-Romania X (3.37)

Pisa-Carrarese 1 (2.09)

Arezzo-Piacenza 2 (2.85)

Perù-Paraguay 1 (2.15)

Wellington Phoenix-Newcastle Jets 1 (2.15)

Con 5 euro si vincono 951 euro

Ecco invece le scelte di Alessandro per la domenica:​ Galles-Slovacchia 1 (2.15)

Kazakistan-Russia 2 (1.61)

Olanda-Germania X (3.40)

Rayo Majadahonda-Numancia X (2.84)

Gimnastic Tarragona-Malaga 2 (2.14)

Granada-Las Palmas X (3.23) Con 5 euro si vincono 1155,18 euro.





Invitiamo i lettori di Calciomercato.com a dire la loro, con i loro pronostici, le loro schedine, nella sezione commenti. Angelo Taglieri e Alessandro Di Gioia saranno lieti di rispondervi.

Si fermano i campionati a causa della pausa per le nazionali, maDalla redazione diAlessandro Di Gioia e Angelo Taglieri vi consigliano alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, una per il sabato e una per la domenica, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli: