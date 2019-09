C’è qualcosa di strano in quest’inizio di stagione: intorno allaserpeggiano i dubbi, mentre l’e ilviaggiano a gonfie vele nella considerazione dell’opinione pubblica. In parte è comprensibile: il Napoli ha un allenatore che ormai conosce la squadra a memoria e non ha venduto, ma acquistato; l’Inter esce dalle secche dell’incertezza con un bel mercato e, un profilo adatto per spazzare via quelle incertezze caratteriali, che hanno caratterizzato gli ultimi anni nerazzurri.E la Juve?: Sarri riuscirà a rivoluzionare una squadra dalla vocazione “conservativa? Sarà in grado di juventinizzarsi, di accettare la disciplina sabauda? Poi: non sono troppi tutti quei campioni da gestire? Che fare di troppa gente sulla “via dell’ uscio”, che potrebbe remare contro?