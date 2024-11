Schick ancora decisivo per il Leverkusen che sorpassa il Lipsia, sommerso 5-1 in casa dal Wolfsburg

AFP via Getty Images

. Al 71', su assist di Wirtz,dopo il botta e risposta tra Frimpong e Jeong Woo-Yeong nel primo tempo.Per il nazionale ceco classe 1996 si tratta dellain cui è sempre andato a segno tra Bundesliga e Champions League.Grazie a questo successo i campioni di Germania in carica allenati da Xabi Alonso agganciano al secondo posto in classifica con 23 punti l'Eintracht Francoforte (in campo domenica sul campo dell'Heidenheim) e sorpassano il