Oltre all'operazione per Henrik Mkhitaryan la Roma ha chiuso una doppia operazione per l'attacco che porterà Patrick Schick al Lipsia e Nikola Kalinic in giallorosso.



LE CIFRE - L'attaccante ceco, bocciato da Fonseca e chiuso dal rinnovo di Dzeko si trasferirà in Germania in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. In giallorosso arriva invece l'ex attaccante di Fiorentina e Milan che lascia l'Atletico Madrid in prestito oneroso da 2,5 milioni e diritto di riscatto da 9 milioni.



FOTO E VISITE - La punta croata ha lasciato già nella serata di oggi la spagna ed è atterrato da poco a Fiumicino. Nel corso della mattinata sono attese le visite mediche di rito. In mattinata è invece previsto lo sbarco di Schick in Germania per poi sostenere visite mediche e firmare i contratti con il club della Red Bull.