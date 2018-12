Un futuro racchiuso in una settimana.Con la testa divisa fra pallone e mercato, il giovane attaccante si prepara a vivere un finale d'anno coi botti (anticipati). Sette giorni all'insegna della ricerca di un riscatto che a Roma sembra non arrivare mai. E allora l'idea di rimettersi in gioco in un ambiente diverso, lontano dalla Capitale, si fa strada nelle ultime ore in maniera sempre più concreta.- L'amore fra il ragazzo di Praga e la piazza giallorossa non è mai scoppiato.. Rimasto in rosa per svolgere il non congeniale ruolo di vice-Dzeko, ha collezionato in questo 2018/19 una sola rete in quindici apparizioni fra Serie A e Champions League, dimostrando a più riprese di non essere a suo agio nella posizione di vero nove. Stasera tornerà a Torino da titolare, in quello Juventus Stadium dove esattamente un anno fa cominciò l'incubo con un errore clamoroso a tu per tu con Szczesny.per riaccendere l'entusiasmo perduto.- La scarsa integrazione di Schick nei meccanismi di Di Francesco ha portato inoltre a una rottura fra i due. Da qui la presa di posizione maturata nelle ultime ore dal classe '96., con l'opzione di un prestito secco o di un eventuale scambio di prestiti col polacco Kownacki. Con una maglia giallorossa e una blucerchiata sotto l'albero di Natale, sta a Schick decidere quale futuro regalarsi.