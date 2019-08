Schick è pronto a lasciare la Roma. L’agente è nella capitale per risolvere gli ultimi dettagli del suo passaggio al Lipsia. A confermare le voci sul trasferimentoc’è anche il ct della Repubblica Ceca Jaroslav Silhavy. “La situazione degli attaccanti della nazionale non è l’ideale – ha detto a isports.cz -. Questa settimana prima del raduno è l’ultima occasione per spostarsi in altri club. Sono in contatto con Schick, so che a breve risolverà la sua situazione. Ha fatto tutta la preparazione e dovrebbe essere pronto a giocare. Tutto potrebbe risolversi prima del raduno, quindi lui dovrebbe essere tranquillo”.