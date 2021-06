Nessuno mai nella storia degli Europei dal 1980 aveva segnato da così lontano. Il suo è destinato a diventare il gol della competizione. Bello e folle come il suo talento che in Italia si è acceso a intermittenza. Geniale alla Sampdoria, deludente alla Roma nonostante un investimento da ben 40 milioni di euro.- Nell’estate del 2016 Walter Sabatini fu bloccato da Pallotta e non riuscì a prenderlo neppure per quattro milioni e mezzo. Ferrero fiutò l’affare è lo portò alla Samp, Patrick stupì tutti con 13 gol in 35 presenze e convinse la Juventus ad acquistarlo. Non passò le visite mediche a causa di un piccolo problema al cuore, se ne andò dopo l’Europeo in vacanza alle Maldive convinto dicifra sborsata da Monchi per portarlo in una Roma scottata dall’addio di Totti e dal fallimento della trattativa per Mahrez., con soli 8 gol segnati prima del prestito al Lipsia. In Bundesliga l’attaccante ceco fa molto bene e la scorsa estateA 25 anni Schick ha trovato una serenità che gli era mancata in Italia, è maturato dal punto di vista tecnico e tattico. Il talento d’altronde c’era sempre stato e la doppietta segnata ieri alla Scozia è una prova eloquente.