Dovevano aprire un nuovo capitolo nella storia di Roma e Inter, ma al momento figurano solo nelle pagine più anonime. Patrick Schick avrà un’altra occasione - forse una delle ultime - domenica sera contro i nerazzurri, in una partita di cui Lautaro Martinez spera finalmente di fare parte, vista la probabile assenza di Radja Nainggolan. Di sicuro c’è che sui due attaccanti sono puntati gli occhi dei betting analyst, per i quali - a dispetto di tutto - entrambi hanno la possibilità di spiazzare i critici in una delle serate cruciali del campionato. Le quote sui marcatori dell’incontro incoraggiano entrambi, soprattutto Schick che partirà ancora titolare al posto di Edin Dzeko: il gol del ceco è offerto a 3,00 sul tabellone Snai, prima scelta sul versante giallorosso, davanti a Under (3,50) e Kluivert (4,50). Promettente anche la quota di partenza dell’argentino, dato a 3,50 come Under e come i compagni di squadra Perisic e Politano; in questo caso, però, la scelta numero uno, come riporta Agipronews, è prevedibilmente Mauro Icardi a 2,75. Non è al centro della scena ma si prende una discreta dose di attenzione anche il giovane Nicolò Zaniolo, una delle note più liete del turno di Champions della Roma contro il Real Madrid: la sorpresa del 19enne a segno pagherebbe 5,50.