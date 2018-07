L'International Champions Cup parte male per la Roma, sconfitta 4-1 dal Tottenham a San Diego negli Stati Uniti. Eppure i giallorossi passano subito in vantaggio con Schick, ma poi subiscono la rimonta degli inglesi, che ribaltano il risultato già nel primo tempo grazie alle doppiette dell'ex juventino Llorente e di Lucas Moura. La squadra di Di Francesco cercherà il riscatto contro Barcellona (1 agosto) e Real Madrid (8 agosto).



IL TABELLINO



Roma-Tottenham 1-4



GOL: 3′ Schick (R), 9′ e 18′ Llorente (TO), 28′ e 44′ Lucas Moura (T).



ROMA (4-3-3): 83 Mirante (82′ Fuzato); 18 Santon (82′ Florenzi), 44 Manolas, 5 Jesus (58′ Marcano), 3 Pellegrini Lu. (72′ Bianda); 4 Cristante (58′ Pellegrini Lo.), 21 Gonalons (58′ De Rossi), 27 Pastore (58′ Strootman); 17 Cengiz Under (52′ Kluivert), 14 Schick (58′ Dzeko), 8 Perotti (58′ Coric). A disp. Cardinali. All Di Francesco.



TOTTENHAM (4-2-3-1): 13 Vorm (63′ Gazzaniga), 24 Aurier, 38 Carter-Vickers, 33 Davies, 37 Walker-Peters (82′ Georgiou), 48 Amos (82′ Marsh), 17 Sissoko; 23 Eriksen (63′ Skipp), 11 Lamela (77′ Sanchez), 27 Lucas Moura (82′ Nkoudou); 18 Llorente (63′ Son). A disp. Whiteman, Yoma. All. Pochettino.



Ammonito: Pellegrini Luca (R).