Pavel Paska, agente di Patrick Schick, a idnes.cz ha parlato del futuro del suo assistito: "Non so se piace al Milan, non ho informazioni a riguardo. Certo, se Ralf Rangnick dovesse allenare lì... Rangnick conosce molto bene Schick, è stato una delle persone che lo volevano davvero al Lipsia".