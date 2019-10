Cambia campionato, ma restano i problemi. ​Patrik Schick non trova pace e pure al Lipsia arrivano nuove polemiche intorno al centravanti. Il club tedesco, come riportano i media cechi, non ha gradito l’utilizzo dell’attaccante durante la sosta per le Nazionali. Finora ha collezionato solamente 27 minuti in Bundesliga e sarà costretto a fermarsi nuovamente per un problema alla caviglia destra accusato durante la gara contro l’Irlanda del Nord. Nuovo stop quindi che potrebbe tenere ai box Schick per un altro mese. A serio rischio a questo punto il diritto di riscatto da 29 milioni, soldi che servirebbero alla Roma per non realizzare una minus valenza storica.