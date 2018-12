Il vertice di Boston sblocca il mercato della Roma: il confronto tra il presidente James Pallotta, il ds Monchi e il resto della dirigenza giallorossa (con il dg Baldissoni in collegamento da Roma) porta a sviluppi operativi, con l'ok del numero uno americano soprattutto alle mosse in attacco.



SCHICK VIA, CORSA A TRE - In cima alla lista delle cose da fare per Monchi c'è trovare una sistemazione a Patrik Schick, che ha bisogno di ritrovarsi dopo una stagione e mezza deludente nella Capitale: per lui si profila il prestito, proprio alla Sampdoria che lo aveva lanciato in Serie A, e al suo posto si valuta l'inserimento di un altro attaccante in prestito con diritto/obbligo di riscatto per fare da vice a Dzeko. Viva la pista che porta a Michy Batshuayi, con il Valencia intenzionato a rispedirlo al Chelsea già a gennaio interrompendo il prestito, e Dawid Kownacki, che potrebbe arrivare proprio dall Samp in uno scambio di prestiti con Schick. Sempre in casa blucerchiata però, riferisce Tuttosport, c'è un'altra suggestione: il ritorno di Gregoire Defrel, ora in prestito e con un diritto di riscatto da 18,5 milioni di euro in favore dei blucerchiati. La partenza del francese non è nei piani del club genovese, che vorrebbe confermare lui e Quagliarella, ma con il ritorno di Schick il reparto offensivo si ritroverebbe affollato e qualcuno dovrebbe partire: e Defrel è un nome gradito alla Roma come soluzione immediata per i problemi in attacco.