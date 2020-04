L’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Salvatore Schillaci, detto Totò, è stato ospite in videochiamata negli studi di Sky Sport ed ha esaltato il talento di Dybala “Adesso si gioca in maniera diversa, gli attaccanti ripiegano e aiutano moto anche in fase difensiva. A me piace molto Dybala. Nella sua esperienza alla Juve è cresciuto moltissimo, lo conosco dai tempi di Palermo. Un po’ mi somiglia”.