Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, alle 21.21, su Canale 5 - Un prequel ambientato 70 anni prima dalla saga Harry Potter, scritto da J.K. Rowling, che ha un posto speciale nel mondo del mago più famoso al mondo: è il primo ad aver vinto un Oscar. Nel 2017, infatti, ha ricevuto la statuetta per i migliori costumi., alle 21.20, su Italia 1- Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini che dà il ramato, le ballerine di flamenco e la campagna toscana. Un film che è diventato di culto per il cinema italiano., alle 21.20, sul 20 - Mark Wahlberg, Mila Kunis e un orsacchiotto che parla, beve, fuma, si droga e ha la mania del sesso. Commedia del 2012, che in Italia è stata vietata ai minor idi 14 anni, mentre negli States ai minori di 17 non accompagnati., alle 21, su Sky Sport Collection - Mondiali italiani del 1990, con la finale per il terzo e quarto posto del 7 luglio, con un super Totò Schillaci., ore 18.30, su Sky Sport NBA - Gara 7 delle Finale del 2016, LeBron contro Steph Curry. Spettacolo garantito., alle 21.15, su Sky Cinema #iorestoacasa 2 - Quarto capitolo della saga che ha segnato gli ultimi anni, con Vin Diesel e l’indimenticabile Paul Walker. Toretto torna a Los Angeles e ritrova l'agente nemico amico., su Prime Video - Un ex fuoriclasse del calcio francese, alcolizzato, separato, senza lavoro, finisce ad allenare una piccola squadra in Britannia, che sta piano piano andando avanti nella coppa di Francia. Spazio per il calcio italiano, con un alter ego di Papin negli anni di Berlusconi al Milan, un rigore sbagliato contro l'Inter e tante risate., su Netflix - Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, tutti contro un nemico comune. La risposta della DC Comics alla Marvel., su RaiPlay - Un chitarrista rock di 35 anni, interpretato da Valerio Mastrandrea, non sfonda ed è quindi costretto a lasciare Roma, dove si è trasferito, per tornare a Rimini, dai genitori. E la situazione familiare è particolare… Un David di Donatelli per Giuseppe Battiston come miglior attore non protagonista.