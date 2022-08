Porte girevoli. Il Nizza prende il danese Kasper Schmeichel dal Leicester, che pensa all'italiano Meret (già nel mirino del Torino) del Napoli. Il club del presidente De Laurentiis è pronto a prestare Contini alla Sampdoria e si avvicina allo spagnolo Kepa del Chelsea. In caso di partenza di Meret, come secondo può arrivare Sirigu, che si è svincolato a parametro zero dal Torino e ha ricevuto un'offerta dai turchi del Fenerbahce.