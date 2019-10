Paul Pogba e il Manchester United, un rapporto sempre più complicato e per il centrocampista francese arriva una pesante bocciatura. L'ex portiere dei Red Devils Peter Schmeichel ha criticato duramente Pogba a Optus Sport dopo la sfida tra lo United e l'Arsenal: "Il modo in cui la palla si muove quando c'è Pogba in squadra è diverso dal ritmo con cui si muove quando non c'è, ed è una cosa su cui devono lavorare. Nei primi 25 minuti praticamente si è limitato a passare la palla indietro e, per un giocatore del suo calibro, è deludente. Sembra quasi che sia il bambino problematico di questa squadra. Non dico che faccia tutto sbagliato, ma sono confuso su quale sia il suo compito. Cosa fa per la squadra?".