L'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel ha provato a spiegare i motivi che stanno portando André Onana a vivere una stagione fino a questo momento da incubo con i Red Devils: "Contro il Brentford abbiamo visto lo stesso errore che ha fatto contro il Bayern Monaco e ho notato la stessa cosa, lui si solleva invece di tuffarsi e muoversi verso la palla. Credo che in gran parte sia dovuto alla pressione: gli ho parlato dopo il Bayern, gli ho parlato anche dopo l'altra partita di Champions League contro il Galatasaray, è molto dispiaciuto per gli errori che ha commesso. Sto cercando di fargli capire cosa vuol dire essere al Manchester United, cosa devi sopportare. Qualunque cosa tu abbia fatto, devi metterla subito in una scatola e metterla da parte. Quindi commetti un errore in una partita, potrebbe essere un errore che vediamo, potrebbe essere un errore che non vediamo. Ma per analizzarlo hai tempo fino alla sera della partita, forse quella dopo. Poi devi essere pronto per il match successivo, altrimenti commetterai il prossimo errore. E ora ha sconvolto tutta la squadra. Adesso si fideranno ancora meno di lui, e questo non va bene".