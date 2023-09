Notizia shock dalla Spagna. Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, quattro ragazzi del Real Madrid (3 del Real Madrid C e 1 del Castilla) sarebbero stati arrestati dalla Guardia Civil mentre si trovavano a Mogan a Gran Canaria. La motivazione sarebbe il loro presunto legame con la diffusione di un video a contenuto sessuale che coinvolge una ragazza minorenne.



LA DENUNCIA - I ragazzi sono stati accusati di aver diffuso il video sulla chat con i compagni di squadra. L'intervento delle forze armate si è reso necessario in seguito alla denuncia presentata dalla madre della ragazza in data 6 settembre.



IL COMUNICATO DEL REAL - "Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune."