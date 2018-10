Paul Scholes conosce bene la pressione che deriva dal giocare per un top club come il Manchester United e le sue parole ad ESPN a pochi giorni dal match di Champions tra Red Devils e Juve lo dimostrano:"Ho amato i bianconeri, specialmente Pirlo e il modo in cui era così rilassato mentre controllava il gioco. Pogba faceva parte di una grande squadra, ma è venuto allo United dove non ha nessuno che lo controlli come aveva fatto alla Juventus. Ora diventa facile giocare contro di lui perché sai che arriverà la sfrontatezza. Contro il Wolverhampton ma poi il minuto successivo ha perso la palla a centrocampo, che ha portato a un gol. Questo lo riassume".