Due storie differenti quelle di Alex Zanardi e Michael Schumacher, ma che purtroppo possono sembrare incredibilmente simili in queste ore in cui le condizioni dell'atleta paralimpico italiano sembrano sempre più stabili, ma altrettanto preoccupanti a livello neurologico.



Due esempi per il mondo dello sport che in queste ore hanno fatto scatenare i tifosi nostalgici di entrambi che sono riusciti a ritirare fuori un momento vissuto insieme dai due piloti al Motorshow di Bologna del 2001. Zanardi si presentò soltanto 3 mesi dopo un grave incidente e fu premiato col Casco d'Oro da Schumacher. Ecco il video che sta commuovendo il web.