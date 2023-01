Una pagina triste avvolge la cronaca attorno a Michael Schumacher. Il 7 volte campione del Mondo di Formula 1 – le cui notizie da quel 29 dicembre 2013, data del suo tragico incidente sugli sci – è stato fotografato, di nascosto, mentre era disteso sul proprio letto. A porre l’accento sulla questione è anche la motivazione legata a quegli scatti: secondo un’indagine promossa dagli inquirenti tedeschi, le immagini sono state offerte a diverse testate giornalistiche europee, chiedendo in cambio una somma superiore al milione di euro. Nessuno dei media ha accettato di pagare tale somma per avere l’esclusività di tali fotografie.



INDAGINE PARTITA - La procura di Offenburg ha immediatamente fatto scattare un’indagine contro ignoti, dopo la denuncia alla polizia fatta dalla moglie Corinna. Si presume – secondo le dichiarazioni dei pubblici ministeri – che la persona sia al momento sconosciuta alla famiglia ma che, all’epoca, era un caro amico di Schumacher. Il fatto sarebbe accaduto durante una visita nella casa svizzera del campione tedesco. Si parla di una violazione della vita personale e della privacy dell’ex pilota Ferrari. Allo stato attuale dei fatti, non si hanno altre notizie sull’identità dell’uomo colpevole di tale gesto.