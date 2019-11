Torna a parlare Corinna Schumacher. La moglie di Micheal, 7 volte campione del Mondo in Formula 1, ha concesso un'intervista a "She's Mercedes Magazine", durante la quale ha rotto un lunghissimo silenzio tornando a parlare del marito.



SU SCHUMI - "E' nelle migliori mani possibili e stiamo facendo di tutto per aiutarlo, ne potete essere certi. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo la sua volontà nel mantenere riservato un argomento così delicato come la salute di Michael".



SULLA FIGLIA GINA MARIA - "Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Non dimentico chi devo ringraziare, ovvero mio marito Quando mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me la cosa non mi piacque molto. Lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Però lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso. Insomma, Gina Maria aveva carattere e Michael l’aveva intravisto".