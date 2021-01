Frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.



Forza Sofi, ti rialzerai anche questa volta! #ItaliaTeam | #Goggia pic.twitter.com/ArrkEOrr6j — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 31, 2021

Brutte notizie per la nazionale di Sci che si preparano ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Non prenderà parte alla manifestazione iridata la superfavoritache oggi in una discesa di rientro sulla pista di allenamento di Garmisch è caduta ed è stata subito portata via in ambulanza. Gli esami e la radiografia a cui si è sottoposta hanno evidenziato una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro che la costringerà ad almeno 45 giorni di stop.