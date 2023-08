Nuovi attriti a Toronto, dove Lorenzo Insigne continua a lanciare segnali che evidenziano la sua non completa soddisfazione in MLS. In particolare, come riporta The Athletic, questa volta l'esterno d'attacco ex Napoli ha avuto un pesante diverbio con l'allenatore Terry Dunfield.



IL LITIGIO - A scatenare il litigio tra il tecnico e il giocatore, sarebbe stata la scelta dell'allenatore di alternare Insigne con l'attaccante canadese classe 2002 Deandre Kerr. A quel punto Insigne, fumante dopo il diverbio, ha lasciato l'allenamento per dirigersi negli spogliatoi, mettendo addirittura in discussione la sua partecipazione al match previsto per questa notte contro il Columbus Crew. Possibilità che sembra però scongiurata visto che il giocatore è stato regolarmente convocato. Una riconferma del clima di tensione crescente che attanaglia da tempo il Toronto FC.