Scintille Atalanta-Leverkusen: Gasperini zittisce Xabi Alonso

Scintille alla Dublin Arena di Dublino, dove Atalanta e Bayer Leverkusen si affrontano nella finale di UEFA Europa League. Spettacolo sugli spalti e spettacolo in campo, con i giocatori che non si risparmiano dal punto di vista dell'intensità arrivando anche a contatti molto energici. Ma è vicino alle panchine che gli animi sono particolarmente caldi.da una parte edall'altra, i due tecnici si beccano più volte nel corso della gara fino a un momento iconico: il primo "zittisce" il secondo.- I due avevano già avuto un vivace scambio al 22', in occasione dell'ammonizione di Djimsiti per fallo su Adli. Qualche protesta di troppo dalla panchina delle Aspirine non gradita da quella orobica, con Gasperini che ha detto al collega di parlare di meno soprattutto con gli arbitri.

L'episodio clou però è arrivato al 2-0 di Ademola Lookman, una foto che è già diventata virale sul web: Gasperini ha fatto l'eloquente gesto del dito alla bocca all'indirizzo di Xabi Alonso, per zittire il tecnico dei tedeschi.