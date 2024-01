Scintille Dybala-Koopmeiners prima e dopo il rigore: la Joya colpisce l'olandese col pallone

Scintille tra Paulo Dybala e Teun Koopmeiners durante il primo tempo della sfida dell'Olimpico tra Roma e Atalanta, in occasione del rigore calciato e segnato dall'argentino: al momento del tiro, mentre parte della squadra di Gasperini protesta, alcuni giocatori bergamaschi si dedicano a disturbare la Joya per deconcentrarlo.



IL GESTO DI DYBALA - L'olandese della Dea, poco prima del tiro, entra in area e con le mani sposta il pallone che Dybala aveva sistemato con cura sul dischetto: l'ex Juve guarda con cattiveria l’avversario e, stizzito, risistema il pallone. Dopo aver segnato, mentre l’Olimpico esulta, lo stesso attaccante recupera il pallone con le mani e lo riporta a centrocampo per permettere una ripresa del gioco veloce: nel tragitto incrocia di nuovo Koopmeiners e in un impeto d’ira gli lancia il pallone addosso, dicendogli qualcosa.