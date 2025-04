Scintille in Bologna-Inter, espulsi Italiano e Farris: cosa è successo

Getty Images

Tutto è accaduto poco prima dell'ora di gioco della gara dello Stadio Renato Dall'Ara, valida per la 33esima giornata di Serie A. Dopo una partita complessivamente corretta e tranquilla la tensione per il risultato bloccato sullo 0-0 ha iniziato a farsi sentire e gli effetti si sono visti a bordo campo, dove un accenno di polemica è stato sedato immediatamente con le cattive dall'arbitro. Protagonisti Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, e Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

- Il minuto è il 57'. Farris, numero due di Inzaghi, stava protestando con la squadra arbitrale per la foga delle proteste della panchina rossoblù, un gesto che ha scatenato l'ira di Italiano arrivato a muso duro con lui al limite della panchina interista: "", la frase del tecnico del Bologna. Non si è fatta attendere la replica di Farris: "", come testimoniano le immagini di DAZN.- Il quarto ufficiale Matteo Marcenaro, nelle vicinanze dei due, ha richiamato immediatamente l'attenzione dell'arbitro Colombo che si è avvicinato alle panchine e ha preso una decisione severa:

Nel prossimo turno di campionato (34esima giornata) l'Inter affronterà la Roma a San Siro, mentre il Bologna sarà impegnato in casa dell'Udinese. Entrambe le squadre inoltre disputeranno in settimana le semifinali di ritorno di Coppa Italia, rispettivamente contro Milan ed Empoli.