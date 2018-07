"Anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop". Così un portavoce di Fiat Chrysler Automobiles smonta il caso Ronaldo, evidenziando la scarsa adesione degli operai allo sciopero di 32 ore indetto a Melfi dopo l'acquisto del campione portoghese: "Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%".



"È l'ennesima conferma che i lavoratori di Melfi e Pomigliano - ha aggiunto - hanno capito perfettamente che si trattava di proteste strumentali promosse da sigle di nessuna rappresentatività reale o da singole persone che avevano come unico scopo quello di farsi pubblicità per fini personali".



Un flop, quello degli scioperi negli stabilimenti di Melfi e Pomigliano, che secondo il portavoce dimostra anche l'eccessiva risonanza mediatica attribuita alla vicenda: "L'eco che hanno avuto queste agitazioni è stato enormemente sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti che caratterizza il rapporto lavoratori-Azienda nei due impianti".