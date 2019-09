Semplicemente, Gaetano Scirea



Da oggi (apertura al pubblico dal 4) allo #JuventusMuseum la mostra che celebra la Leggenda #GaetanoScirea a 30 anni dalla sua scomparsa. pic.twitter.com/UDmPOP9Sxl — JuventusFC (@juventusfc) September 3, 2019

Sul sito ufficiale e su Twitter,, nel giorno del trentennale della morte.«È morto Gaetano Scirea, in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà la prossima avversaria della sua Juventus nella coppa». È la tarda serata di domenica 3 settembre 1989, l’Italia sportiva e non solo apprende la tragica notizia dalla Domenica Sportiva. Èa interrompere il programma e ad annunciare la scomparsa del campione. L’Italia però in quel momento, prima ancora del fuoriclasse, piange l’uomo. Gaetano aveva solo 36 anni e lasciava la moglie Mariella e il figlio Riccardo.Sono passati trent’anni esatti, ma l’eredità che Scirea ha lasciato è ancora intatta.. Ma forse soprattutto fuori del campo.Una fotografia del giocatore e dell’uomo la regala, probabilmente il campione bianconero che ha maggiori punti di contatto con Gaetano e non solo perché erano amici intimi: «Ricordo la notte dopo la vittoria del Mondiale, assaporammo la gioia insieme, scambiando pochissime parole.Mai un eccesso, mai un comportamento fuori dalle righe, come ricordava il suo Presidente di sempre,: «Non ha mai pronunciato una parola contro un compagno. Scirea era il mio fuoriclasse in tutto».Per ricordare a chi c’era, ma anche per raccontare alle nuove generazioni chi fosse Gaetano Scirea e perché a trent’anni di distanza la sua figura sia ancora tanto vivida,, all'interno del museo bianconero, verrà inaugurata proprio oggi, e sarà visitabile dal pubblico a partire da domani.